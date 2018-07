Atacante Edmilson já treina e é apresentado no Vasco

"Aceitei o desafio de vir ao Vasco porque confio no potencial do trabalho de cada um dos responsáveis pelo futebol, como o René [Simões], Paulo Autuori, Ricardo Gomes e Roberto Dinamite", comentou Edmilson, de 30 anos. Ele assinou contrato até o fim do ano.

"Não tinha como recusar a proposta, até porque já tinha um carinho muito grande pelo clube, sempre gostei de assistir aos jogos do Vasco com meu pai. Assistia pela televisão quando criança e hoje estou aqui. Estou muito feliz", garantiu.

Edmilson volta a atuar em solo nacional após passar por equipes do Japão e do Catar. Antes de deixar o Brasil, defendeu o Palmeiras entre 2001 e 2004 e participou da conquista do retorno à Série A, em 2003.

No Vasco, o atacante vê potencial no grupo para reagir temporada, com bons resultados na Copa do Brasil, após o fracasso no Estadual do Rio. "Temos um time muito bom, com jogadores experientes, bons jogadores que estão subindo e atletas de nível de seleção. O grupo do Vasco é muito forte e tenho certeza que Paulo Autuori, que é um grande treinador, vai conseguir desempenhar um grande trabalho aqui".