Atacante Edno rescinde contrato com Botafogo-SP para acertar com o América-MG

O Botafogo-SP rescindiu nesta segunda-feira o contrato com o atacante Edno, artilheiro da equipe de Ribeirão Preto (SP), com cinco gols, que está a caminho de Belo Horizonte para assinar com o América-MG, vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador comunicou à diretoria do clube paulista sobre a oferta e acabou sendo liberado conforme a política de não segurar ninguém que esteja insatisfeito.

Edno seria uma opção na vaga deixada por Bill, que terá que cumprir ainda mais seis jogos de suspensão após uma confusão com o centroavante Zé Carlos, do CRB. O ex-atacante do Botafogo-SP será anunciado nos próximos dias, depois das realizações dos exames médicos.

Aos 34 anos, Edno foi revelado nas categorias de base do Avaí e acumula passagens por PSV Eindhoven (Holanda), Viktoria Plzen (República Checa), Wiska (Polônia), Cruzeiro, Figueirense, Novo Hamburgo-RS, Noroeste, Atlético Paranaense, Portuguesa, Corinthians, Botafogo-RJ, Tigres (México), Cerezo Osaka (Japão), Ponte Preta, Vitória, Portuguesa, ABC, São Bento-SP, Remo e São Bernardo-SP.

O atacante deixa o Botafogo-SP em situação desconfortável na tabela de classificação. Antes líder do Grupo B da Série C do Brasileiro, o time de Ribeirão Preto colecionou tropeços - já são quatro jogos sem vencer -, que o deixou na quinta posição com 22 pontos, mesma pontuação do Ypiranga-RS, o quarto colocado.