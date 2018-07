Atacante Elton se diz tranquilo com concorrência no Corinthians

SÃO PAULO - Apresentado oficialmente pelo Corinthians na manhã desta sexta-feira, Elton reconheceu que precisará superar uma forte concorrência para conquistar seu espaço entre os titulares. Para convencer o técnico Tite a escalá-lo, o ex-jogador do Vasco promete aproveitar as chances que surgirem. Além disso, lembra que o time vai disputar várias competições na temporada - Campeonato Paulista, Libertadores e Campeonato Brasileiro - para garantir que não teme ter poucas oportunidades no seu novo clube.

"Esse ano vai haver bastante jogos, todo mundo vai ter a oportunidade, tenho que aproveitar e agarrar da melhor maneira possível", afirmou Elton, lembrando que o desgaste físico dos outros atacantes também poderá abrir espaço para sua escalação no Corinthians. "É chegar e mostrar trabalho. Mas time grande é assim mesmo, tem muita concorrência. Mas quem vai decidir é o Tite", completou.

Setor mais concorrido, o ataque do Corinthians também conta com Liedson, Emerson Sheik, Jorge Henrique, Adriano, Willian, Bill e Gilsinho. Por isso, a disputa será grande até por uma vaga na lista de inscritos para a Libertadores. "Alguém vai ter de ficar fora, mas vou dar meu máximo nos treinamentos e no Paulista", disse.

Centroavante, Elton deverá disputar uma posição mais diretamente com Liedson e Adriano, que realizam funções parecidas. E o reforço corintiano fez questão de elogiar o Imperador. "É um excelente atacante, e que está se dedicando, e só o tempo vai dizer quem vai jogar. O Tite vai escolher a melhor formação", afirmou.

Para ser titular, porém, Elton admite até realizar uma função que não está tão acostumado em campo. "Esses últimos anos eu joguei atuando como centroavante, homem fixo de área, minha posição é essa, mas vamos ver o que o Tite quer, posso jogar como segundo atacante", comentou.

Elton fez questão de refutar as comparações com o centroavante Souza, que também defendeu o Vasco e foi contratado pelo Corinthians em 2009, mas não teve sucesso. "As características são um pouco diferentes, eu saio mais da área, ele fica mais preso, meu estilo de jogo não é ficar parado, a diferença básica é essa, o Souza ficava mais preso entre os zagueiros".

O reforço corintiano aproveitou para elogiar a estrutura corintiana ao compará-la com a do Vasco. "É uma diferença grande, o Vasco é grande, mas tem de melhorar muito, o Corinthians tem um ótimo CT, um hotel. Quando cheguei foi um impacto muito grande".