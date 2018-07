Atacante Emerson diz que falta de ritmo atrapalhou Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Emerson admitiu que os jogadores do Corinthians sentiram a falta de ritmo de jogo na última quarta-feira. Com dificuldades, a equipe venceu o Mogi Mirim por 2 a 1, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no primeiro compromisso do time com os titulares em 2013.

"Tivemos duas semanas para poder treinar. O tempo é curto e é difícil retomar, mas foi bom", afirmou Emerson. "Também é importante exaltar os grandes profissionais que deixaram o time inteiro para jogar hoje. A preparação foi bem feita", finalizou o atacante.

No Pacaembu, o Corinthians foi surpreendido logo aos nove minutos do primeiro tempo, quando Henrique abriu o placar para o Mogi Mirim. O time, porém, conseguiu reagir e definiu a sua vitória com gols de Jorge Henrique, aos 42 minutos da etapa inicial, e Fábio Santos, que converteu cobrança de pênalti aos seis minutos do segundo tempo, diante de um adversário que teve dois jogadores expulsos.

Depois da virada, o Corinthians diminuiu o ritmo, já pensando no próximo compromisso. O time vai receber o Oeste, neste domingo, às 17 horas, no Estádio do Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com o triunfo, a equipe chegou aos sete pontos e ocupa a sexta colocação no torneio estadual.