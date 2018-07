Atacante Emerson prevê jogo tenso na Bombonera O Corinthians sabe que não terá facilidades para pegar o Boca Juniors, nesta quarta-feira, na Bombonera, no primeiro jogo da decisão da Libertadores. E o atacante Emerson, um dos mais acostumados a decisões no elenco alvinegro, sabe que um bom início de partida, quando os donos da casa devem partir para a pressão, é fundamental para sair de Buenos Aires com um bom resultado.