Atacante Everton tem lesão confirmada e desfalca o Grêmio por três semanas

O atacante Everton deixou a partida do Grêmio contra o São Paulo, no último domingo, em Porto Alegre, ainda no primeiro tempo por conta de dores na coxa direita. E os exames realizados nesta segunda-feira confirmaram o que o jogador temia: uma lesão no músculo posterior.

A previsão do departamento médico gremista é que Everton fique fora dos gramados por cerca de três semanas. Será a primeira vez no Brasileirão que ele desfalcará a equipe. Até agora, havia participado de todas as partidas e balançado a rede uma vez - contra o Coritiba, na Arena Grêmio. Nesta temporada, o atacante já fez 32 jogos e marcou seis gols.

O Grêmio se reapresenta nesta terça-feira depois de derrotar o São Paulo por 1 a 0, com gol de Douglas, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Everton, a tendência é o técnico Roger Machado opte pela escalação de Pedro Rocha, que já o substituiu na última partida.

Com o triunfo de domingo, o time tricolor se aproximou da liderança do Brasileirão. É o atual terceiro colocado, com os mesmos 30 pontos do Corinthians, que está em segundo, e a apenas dois de distância do líder Palmeiras. Na próxima rodada, o Grêmio visita o lanterna América-MG, neste domingo, às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.