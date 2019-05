Atacante faz nove gols e Noruega faz 12 a 0 em Honduras no Mundial Sub-20

Com direito a recorde, a seleção da Noruega surpreendeu nesta quinta-feira ao aplicar uma incrível goleada de 12 a 0 em Honduras, pela fase de grupos do Mundial Sub-20. Erling Braut Haaland foi o grande destaque da partida disputada em Lublin, na Polônia, ao marcar nove destes 12 gols.

O jogador de apenas 18 anos, do Red Bull Salzburg, da Áustria, se tornou o recordista de gols em um mesmo jogo do Mundial Sub-20. E, por pouco, não terminou o duelo com dez gols. Isso porque uma penalidade marcada inicialmente pela arbitragem, em favor do time norueguês, foi cancelada por intervenção do VAR (árbitro de vídeo).

Haaland marcou os dois primeiros gols da partida, aos 7 e aos 20 minutos. Na sequência, anotou o terceiro em cobrança de pênalti, aos 36. E voltou à carga aos 43 da etapa inicial. No segundo tempo, ele marcou novamente aos 5, 22, 32, 43 e 45 minutos. Leo Oestigard, Jens Hauge e Eman Markovic anotaram os demais gols noruegueses.

No segundo tempo, a equipe hondurenha sofreu com a baixa Axel Gomez, expulso aos 12 minutos. E, nos acréscimos, perdeu também Everson Lopez por expulsão.

Mesmo sem balançar as redes nos dois primeiros jogos da equipe na competição, Haaland disparou na artilharia do Mundial Sub-20, deixando para trás o senegalês Amadou Sagna e o colombiano Juan Hernández, responsáveis por seis gols cada.

A ironia é que a grande vitória não garante a Noruega no mata-mata do Mundial Sub-20. Vindo de duas derrotas, para Uruguai e Nova Zelândia, os noruegueses somaram seus primeiros pontos no Grupo C e precisam de uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final.