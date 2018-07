Atacante faz quatro gols em 15 minutos em vitória do Rayo

Depois de o Barcelona vencer e manter a perseguição ao líder Real Madrid, o Campeonato Espanhol teve mais três jogos neste sábado. Destaque para a vitória de virada do Rayo Vallecano por 4 a 2 sobre o Levante, em casa. O fato curioso da partida ficou por conta dos quatro gols do atacante Alberto Bueno em apenas 15 minutos.

O Levante saiu na frente com um gol de Casadesus logo aos 13 minutos. Dez minutos depois, começou a brilhar a estrela do goleador. Ele empatou o jogo aos 23, virou aos 32, ampliou aos 33 e sacramentou a vitória com 38 minutos do primeiro tempo. Os visitantes ainda diminuíram com Kalu Uche na etapa final, mas o estrago já estava feito.

Apesar da inspiração do atacante, o Rayo Vallecano faz campanha irregular - é apenas o décimo colocado com 29 pontos, 31 a menos do que o líder Real Madrid. O Levante está na zona de rebaixamento, em 18º, com 22.

Nas outras partidas, o Málaga venceu o Getafe por 3 a 2 em casa e ficou mais perto da zona de classificação por uma vaga na Liga Europa. A equipe é a sétima colocada com 41 pontos, três a menos do que o Villarreal, na sexta colocação, que garante vaga no torneio. O Getafe é o 14º, com 26 pontos.

Almería e La Coruña fizeram o jogo para fugir do rebaixamento e ficaram no empate sem gols. Enquanto o primeiro está em 16º, com 24 pontos, a duas posições da degola, o outro permanece uma posição à frente, com um ponto a mais.

O Campeonato Espanhol tem mais quatro jogos neste domingo, com destaque para Real Madrid x Villarreal, no Santiago Bernabéu. Os merengues podem voltar a abrir quatro pontos de vantagem sobre o Barcelona em caso de vitória.

Também jogam neste domingo: Valencia x Real Sociedad, Eibar x Athletic Bilbao e Sevilla x Atlético de Madrid. Na segunda-feira, Celta Vigo e Elche se enfrentam no fechamento da rodada.