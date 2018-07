Atacante Fernandinho está em alta no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo tentou Nilmar e Taison para fazer companhia a Luis Fabiano no ataque, mas o fracasso nas negociações já faz o clube pensar em continuar com o atual dono da posição. Fernandinho, que encerrou a temporada na vaga deixada por Dagoberto, ganha o aval da diretoria para continuar como titular em 2012.

“Acredito que a dupla formada pelo Luis Fabiano e o Fernandinho vai dar muito o que falar. O Fernandinho será nosso segundo atacante mais importante, pode ter certeza”, aposta o vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes.

Fernandinho chegou ao Tricolor no início de 2010 e nas duas temporadas pelo clube nunca conseguiu uma longa sequência de jogos por causa das muitas lesões. Neste ano, começou como titular ao lado de Dagoberto e chegou a ser considerado “essencial” à equipe pelo técnico Paulo César Carpegiani.

Na curta passagem de Adilson Batista, o atacante pouco jogou e ainda foi prejudicado por um lance inusitado – em treino no CT, Fernandinho recebeu uma entrada do então técnico, que participava da atividade entre os reservas. No total, foram três lesões sofridas na perna direita.

Com Leão, Fernandinho conseguiu ficar à disposição e ganhou atenção especial. O técnico acompanhou de perto cada chute do camisa 12 nos treinamentos e exigiu repetição, especialmente nas cobranças de falta e escanteio. Como resultado, o atacante virou um dos cobradores de bola parada do time e entrou como titular nas últimas quatro partidas do São Paulo na temporada.

Cotado para deixar o clube, ele agora poder ser mantido devido à escassez do mercado. A “limpa” no elenco anunciada pelo presidente, com isso, tem ficado cada vez mais na promessa – Jean, Marlos e Xandão continuam como principais candidatos a serem negociados.

“Dispensar é uma palavra muito forte. Já temos uma avaliação de todo o elenco. Neste ano, algumas posições não nos deixaram satisfeitos, não só por questões de ordem técnica como emocional”, desconversou Jesus Lopes.

O acerto com Fabrício deve ficar para a próxima semana. Ontem, o empresário do volante se reuniu com o Cruzeiro, que fez oferta de renovação. Fabrício dará a resposta nos próximos dias, mas o São Paulo continua confiante em contratá-lo. Já Paulo Miranda, do Bahia, será anunciado nos próximos dias.

O Inter está mais confiante em tirar Dagoberto do Morumbi em janeiro, mas segundo o diretor de futebol Fernandão o clube não vai fazer “loucura” – quer pagar R$ 500 mil, mas o Tricolor pede um pouco mais.