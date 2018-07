Atacante festeja gol, mas diz que precisa evoluir muito ainda

"Ainda falta muita coisa, preciso me soltar mais para voltar a fazer alguns movimentos que ainda não consigo. Mas joguei toda a partida e isto mostra o resultado do trabalho", disse o Imperador, que se escalou para o jogo contra o Nacional, do Paraguai, pela Libertadores, no próximo dia 7 de março, no Pacaembu.

"Todos sabem do meu potencial. Espero que não só no Paulista, mas na Libertadores também fazer um bom trabalho." Adriano admitiu que a decisão de Tite de enquadrá-lo às vésperas da divulgação da lista para a Libertadores ajudou. "Ele me pediu para ficar lá uma semana trabalhando. Eu fiquei e trabalhei muito. Por isso, acho que valeu a pena."