Atacante Gameiro deixa o PSG e vai para o Sevilla

SEVILHA - Além das grandes contratações feitas nos últimos anos, o Paris Saint-Germain também movimenta o mercado europeu liberando jogadores. E foi isso que a equipe francesa fez nesta quinta-feira, quando acertou a transferência do atacante Kevin Gameiro para o Sevilla. O jogador assinou contrato com o time espanhol pelas próximas cinco temporadas.

Ele chega ao Sevilla para substituir o grande destaque da equipe nos últimos anos: o atacante Alvaro Negredo, que deixou a Espanha e assinou com o Manchester City. Por outro lado, Gameiro perderia espaço no PSG nesta temporada, após a contratação milionária do uruguaio Edinson Cavani.

Gameiro já realizou exames médicos e deve ser apresentado ainda nesta quinta no Sevilla. Aos 26 anos, o atacante revelado pelo Strasbourg chega ao quarto time na carreira, após ter passado também pelo Lorient, além do PSG. O jogador foi contratado com status de quem tem se tornado presença constante na seleção francesa.