Atacante Giuseppe Rossi é pego em exame antidoping e pode ser suspenso por um ano

Com uma carreira marcada por inúmeros problemas físicos, o atacante italiano Giuseppe Rossi terá agora mais um obstáculo para seguir atuando. O jogador de 31 anos foi flagrado em exame antidoping pelo uso de uma substância proibida, conforme anunciou a Organização Nacional Antidoping da Itália (Nado) nesta terça-feira.

Rossi foi pego pelo uso da substância dorzolamida, um remédio para o olho que pode ser usado para mascarar a ingestão de outras substâncias proibidas. Curiosamente, tal elemento não é considerado proibido quando administrado e utilizado nos olhos, mas o jogador disse às autoridades antidoping da Itália que não o usou desta forma quando questionado em junho e julho.

Diante deste cenário, Rossi terá que se explicar diante de um tribunal na semana que vem. O promotor responsável pelo caso já avisou que pedirá uma suspensão de um ano ao veterano jogador, que vestia as cores do Genoa quando foi flagrado no exame, mas atualmente está sem clube.

Nascido nos Estados Unidos, mas naturalizado italiano, Rossi surgiu no Manchester United, passou por Newcastle, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante e Celta de Vigo até chegar no Genoa. Considerado um grande talento na Itália, o jogador teve a trajetória atrapalhada por lesões gravíssimas, principalmente no joelho. Mesmo assim, vestiu as cores da seleção de seu país de 2008 a 2014.