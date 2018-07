Atacante Giva passa por segunda cirurgia em 45 dias no Santos

SANTOS - O Santos aproveitou que Giva já estava sem poder jogar por conta de uma operação no ombro, realizada no fim de outubro, e levou o atacante de 20 anos novamente para a mesa me cirurgia. Desta vez o jogador foi operado para corrigir um problema antigo no púbis.

"Como o jogador apresentava incômodos nessa região, optamos por fazer essa nova cirurgia ao final da temporada. Como ele já estava em tratamento do processo cirúrgico no ombro, que tem uma recuperação mais demorada, a cirurgia no púbis não adiará o retorno do atacante aos treinos", explicou o médico do Santos, Maurício Zenaide.

Giva foi operado na segunda-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo médico André Pedrinelli, mas só nesta quinta-feira é que o clube revelou a cirurgia. Autor de seis gols pela equipe nesta temporada, a primeira dele no time profissional, o atacante deve voltar aos gramados no início do Paulistão/2014.

Ele virou titular da equipe e parceiro de Neymar durante o Estadual deste ano, mas se machucou em abril. Voltou aos gramados em julho, mas teve apenas três chances como titular com Claudinei Oliveira, perdendo espaço com as chegadas de Thiago Ribeiro, Everton Costa e Willian José.