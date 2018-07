Atacante grego Samaras assina com o West Bromwich

Esta será a segunda passagem de Samaras pelo futebol inglês. Ele atuou de 2006 a 2008 no Manchester City, antes de chegar ao Celtic, onde ficou por seis temporadas. O jogador de 29 anos volta ao país mais experiente e com a confiança de seu novo técnico, Alan Irvine.

"Nós assinamos com um jogador com vasta experiência e estou muito feliz de dar boas vindas ao Sami no clube", declarou o treinador ao site oficial do West Bromwich. "Ele jogou muito futebol nos mais alto níveis - Liga dos Campeões, campeonatos europeus e Copa do Mundo - e o feedback que temos dele diz que ele cresce em grandes momentos."

Samaras foi o principal destaque da Grécia na Copa do Mundo do Brasil. Foi dele o gol de pênalti nos acréscimos do segundo tempo diante da Costa do Marfim, que selou a vitória por 2 a 1 e a classificação para as oitavas de final. Foi a primeira vez que a seleção passou da primeira fase de um Mundial, mas a derrota nos pênaltis para a Costa Rica impediu a ida para as quartas de final.