Atacante Gustavo faz tatuagem em homenagem a sua estreia no Corinthians

Apresentado no início do mês, o atacante Gustavo chegou como reforço para para o setor mais carente no elenco do Corinthians. O novo camisa 9, que não esconde seu lado torcedor, já participou de quatro jogos e ainda não marcou gols pelo clube. Em contrapartida, deixou marcado na pele sua estreia pelo time alvinegro com uma tatuagem.

Na coxa direita, o jogador deixou registrado sua imagem com o uniforme do Corinthians e a inscrição da data "08-09-2016", dia da sua estreia, contra o Sport. O tatuador Adão Rosa, conhecido pelos trabalhos feitos no craque Neymar e diversos jogadores de futebol, publicou um vídeo e uma foto do momento nas redes sociais.

Gustavo se destacou na Série B com a camisa do Criciúma. Ao chegar no Corinthians, já garantiu ser torcedor do clube desde criança e declarou que está realizando um sonho. Nesta quarta-feira, o atacante não poderá defender a equipe, porque já disputou a Copa do Brasil pelo clube anterior. O time alvinegro enfrenta o Fluminense, às 21h45, em Itaquera.