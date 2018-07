Atacante Hernane recusa proposta chinesa e fica no Flamengo

RIO - Depois de marcar um dos gols do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Emelec, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela Copa Libertadores, e dizer que não sabia se continuaria defendendo o time carioca, Hernane teve oficialmente confirmada, nesta quinta, a sua permanência na Gávea. O clube anunciou, por meio de sua página no Twitter, que o jogador recusou proposta feita pelo Shangai Shenhua, da China.

O atleta chegou a admitir, logo após o jogo desta quarta, que a proposta chinesa era "financeiramente muito boa", mas nesta quinta o clube brasileiro festejou a continuidade do atleta na equipe comandada pelo técnico Jayme de Almeida. "Hernane é Flamengo! Brocador Hernane é Libertadores! Clube e jogador definem sua permanência na Gávea", escreveu o time no Twitter.

A permanência de Hernane foi acertada nesta quinta-feira após uma nova reunião entre o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, e dirigentes do Flamengo. O motivo para o negócio com o Shangai Shenhua não se concretizar foi a falta de apresentação de garantias bancárias por parte do clube chinês, que ofereceu 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 11,2 milhões) pelo atacante.

Na partida da última quarta-feira, a torcida do Flamengo pediu em coro para Hernane continuar no Flamengo, clube pelo qual o artilheiro começou a se destacar no ano passado, quando foi um dos principais nomes da conquista da Copa do Brasil. Antes de fracassar na tentativa de adquirir o atacante brasileiro, o Shangai Shenhua contratou recentemente o zagueiro Paulo André, que deixou o Corinthians.

Hernane acumula um total de 44 gols em 80 jogos com a camisa do Flamengo, que ele deverá voltar a defender novamente neste sábado, quando a equipe enfrentará o Nova Iguaçu, às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. O time rubro-negro é o líder isolado da competição estadual, com 25 pontos ganhos.