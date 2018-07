Atacante Ibisevic sofre fratura na face e pode desfalcar o Hertha Um dos principais destaques da ótima campanha do Hertha Berlin no Campeonato Alemão, o atacante Vedad Ibisevic se tornou uma preocupação para o clube. Autor de um dos gols no empate por 2 a 2 diante do lanterna Hannover na última sexta-feira, o jogador sofreu uma fratura na face durante a partida e pode virar desfalque.