Atacante japonês de 18 anos vira novo reforço do Real Madrid

Reforçando seu elenco para a nova temporada europeia, o Real Madrid fez mais um anúncio nesta sexta-feira. O clube espanhol contratou o japonês Takefusa Kubo, de apenas 18 anos. Tratado pelo time como "um dos jovens mais promissores do mundo do futebol", ele deve reforçar inicialmente o time B do Real.

Como de costume, a equipe madrilenha não revelou os valores envolvidos na negociação. Mas a imprensa espanhola estima que o Real desembolsou 2 milhões de euros (cerca de R$ 8,7 milhões) ao FC Tokyo, clube da primeira divisão japonesa que detinha os direitos do jogador. Kubo assinou contrato de cinco anos.

"Takefusa Kubo vai reforçar o time de Castilla na próxima temporada. Jogador dotado de muita técnica e enorme talento ofensivo, ele tem grande visão de jogo, é veloz e tem faro de gol", registrou o Real Madrid, no comunicado em que anunciou o reforço.

Mesmo com apenas 18 anos, Kubo já fez sua estreia pela seleção do Japão, justamente neste mês. Ele será uma das apostas da equipe japonesa para a Copa América, no Brasil. O jogador já está com a delegação japonesa em solo nacional. Pelo FC Tokyo, ele disputou 13 partidas e marcou quatro gols no Campeonato Japonês, neste ano.

Kubo é mais um reforço do Real Madrid para a próxima temporada. Antes, o clube contratou os brasileiros Eder Militão e Rodrygo, ex-Santos. Nos últimos dias, confirmou o meia-atacante belga Eden Hazard, ex-Chelsea, o atacante sérvio Luka Jovic, ex-Eintracht Frankfurt, e o lateral-esquerdo francês Ferland Mendy, ex-Lyon.