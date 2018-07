Atacante Jô, ex-Corinthians, revela acerto com o Internacional

MANCHESTER - O atacante Jô deve defender o Internacional neste Campeonato Brasileiro. O próprio jogador revelou ter chegado a um acordo para voltar ao Brasil, onde não atua desde 2006, quando foi contratado pelo CSKA Moscou, da Rússia. O clube gaúcho ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Boa noite a todos! Queria agradecer a Deus por tudo. Estou muito feliz com o acerto com o Internacional de Porto Alegre. Desde já agradeço a todos", escreveu o jogador em sua página no Twitter. "Espero poder dar o meu melhor para ajudar essa equipe", completou.

Revelado pelo Corinthians, em 2004, o atacante ficou marcado por ter sido o jogador mais jovem a atuar em uma partida pela equipe como profissional, aos 16 anos. Depois de participar da campanha do título brasileiro de 2005, foi negociado com o CSKA, onde teve sucesso e chegou a ser convocado por Dunga para a seleção brasileira.

Com o sucesso, despertou o interesse do Manchester City, que o contratou em 2008. Sem espaço no time, foi emprestado ao Everton, depois ao Galatasaray, mas na última temporada atuou em algumas partidas pelo City.

Jô chega ao Internacional em um momento conturbado do clube. Na última segunda-feira, o técnico Paulo Roberto Falcão foi demitido, após três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Além dele, o vice-presidente de futebol, Roberto Siegmann, deixou a diretoria.

Logo após anunciar o acerto, Jô começou a receber o carinho da torcida gaúcha. "Queria aproveitar e agradecer a toda a torcida colorada que já está me dando um apoio grande. Me sinto muito feliz! Vou fazer o melhor", prometeu.