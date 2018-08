Atacante Jonathas deve ganhar chance no Corinthians contra o Paraná

O técnico Osmar Loss não poderá contar com Romero para a partida deste sábado do Corinthians, contra o Paraná, em casa, e por isso deve dar uma chance para Jonathas começar o duelo como titular. O paraguaio foi expulso contra o Fluminense e desfalcará o time. Assim, Jonathas ganhará uma oportunidade para mostrar serviço desde o início.

Loss bem que tentou montar o time sem um jogador de referência na frente, com seus meias de criação se alternando no ataque, mas a formação não deu muito certo. Contra o Grêmio, por exemplo, o time entrou em campo em um esquema 4-2-4, mas muitas vezes ficava um buraco entre os volantes e os meias. O Corinthians acabou derrotado em casa.

Se a fase estivesse boa, talvez ele até pudesse poupar alguns atletas no sábado pensando no duelo decisivo de quarta-feira, pela Copa Libertadores, diante do Colo-Colo - os brasileiros precisam reveter o placar de 1 a 0. Mas com três derrotas seguidas no Brasileirão, ele não correrá riscos de tropeçar em casa contra o lanterna Paraná.

"Pela Libertadores teremos um jogo difícil, mas totalmente reversível. Vamos estabelecer o planejamento, ver o feedback dos atletas, ver a projeção no jogo do Brasileiro, que não podemos largar. Quando trocamos o foco, tivemos a queda. Nós nunca dissemos que iríamos abandonar o Brasileiro. O planejamento será feito pensando nos dois jogos", avisou o treinador.