Atacante Jorge Henrique é apresentado oficialmente pelo Internacional

SÃO PAULO - Primeiro reforço do Inter neste meio do ano, o atacante Jorge Henrique foi apresentado oficialmente pelo clube na manhã desta quarta-feira, no Centro de Treinamento Parque Gigante, em Porto Alegre. Após receber a camiseta do clube das mãos do diretor de futebol Marcelo Medeiros, o jogador concedeu entrevista coletiva.

"Tive a oportunidade de vir para cá no começo do ano, e com essa confusão toda no Corinthians, abriu essa possiblidade", revelou. "Dei a prioridade ao Inter, pelo grupo, pela tradição, pelo time grande, sempre brigando por títulos."

O jogador não quis entrar em detalhes sobre seu afastamento no Corinthians, limitando-se a admitir que errou. "Coloquei na cabeça que aquilo é passado, não quero levar para frente. Guardo para mim, como um aprendizado", afirmou.

Autor de dois gols pelo Corinthians nas finais da Copa do Brasil de 2009, Jorge Henrique se colocou à disposição do técnico Dunga para atuar em qualquer posição na frente. E brincou: "Vim devolver para o Inter o que tirei".