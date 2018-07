Atacante Jovetic deixa a Inter de Milão e assina por 4 anos com o Monaco

O Monaco anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do atacante Stevan Jovetic, da Inter de Milão, que deixou o time italiano para assinar um compromisso de quatro anos com os atuais campeões franceses.

O clube monegasco confirmou que o jogador montenegrino firmou acordo para defender a equipe até junho de 2021. Os valores da negociação não foram revelados pelas partes, sendo que o atleta atuou por empréstimo pelo Sevilla na segunda metade da temporada passada do futebol europeu.

O reforço de 27 anos é o máximo goleador da história da seleção do seu país, com 23 gols em 46 jogos, e chega como provável novo dono da camisa 10 do Monaco caso a multimilionária transferência de Kylian Mbappé ao Paris Saint-Germain seja oficialmente confirmada. O atacante de 18 anos, artilheiro da última temporada na França e grande novo nome do futebol do país, teve a sua ida ao PSG dada como certa pelo jornal L’Equipe, que noticiou que o acordo foi fechado na noite do último domingo.

De acordo com a publicação, Mbappé seria inicialmente contratado por empréstimo de um ano, por valor ainda desconhecido, antes de ser obrigatoriamente adquirido em definitivo em uma negócio de 180 milhões de euros (R$ 682,2 milhões). O tipo de acordo foi adotado para o PSG reduzir os problemas com o fair play financeiro da Fifa e da Uefa após contratar Neymar por incríveis 222 milhões de euros (algo em torno de R$ 821 milhões na cotação do dia de acerto), valor da multa contratual para tirar o atacante do Barcelona.

Desta forma, Jovetic estaria chegando para preencher o espaço de um jogador que deverá se tornar o protagonista da segunda contratação mais cara da história do futebol, ficando atrás justamente da que levou Neymar ao mesmo PSG.

Em sua rápida passagem pelo Sevilla na segunda metade da última temporada, o montenegrino marcou sete gols e deu cinco assistências. Bem antes disso, iniciou a sua carreira profissional pelo sérvio Partizan, de Belgrado, e depois teve boa passagem pela Fiorentina.

Com 40 gols em 135 jogos pela equipe italiana, acabou sendo contratado em seguida pelo Manchester City, pelo qual não repetiu o mesmo sucesso antes de finalmente se transferir à Inter de Milão, clube em que também não reeditou as boas atuações que viveu com a camisa da Fiorentina.