Atacante Lucão passa por testes e fica próximo de ser anunciado pelo Flu

O atacante Lucão, de 27 anos, que estava no Al-Kuwait Sports Club, está prestes a ser confirmado como novo reforço do Fluminense. O jogador esteve no CT do clube nesta terça-feira pela manhã, quando foi submetido a testes físicos, e vai realizar exames médicos nesta tarde em um hospital do Rio. Caso esteja tudo bem com o atleta, o anúncio de sua contratação pode ser feito nos próximos dias.

Com passagem por Criciúma e Goiás, Lucão foi o vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2018, quando marcou 16 gols. Naquela temporada, o centroavante fez 47 jogos ao total e balançou as redes em 21 ocasiões.

Se a contratação de Lucão for confirmada, o Fluminense vai somar quatro reforços no ano. Os demais foram o goleiro Muriel, o meia Nenê e o atacante Wellington Nem. O defensor Fabiano, do Palmeiras, também interessa ao clube das Laranjeiras.

Será que o @DeJesusofiicial achou graça do corredor que o @Luanfreitas_3 teve que passar depois de voltar da seleção? #TimeDeGuerreiros pic.twitter.com/WN77aQW2Ss — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 6, 2019

O Fluminense volta a campo no sábado, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, onde terá pela frente o Atlético-MG, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz não tem problemas para escalar a equipe e deverá colocar o que tem de melhor em campo, pois o time precisa de um bom resultado.

A equipe carioca é a 16ª colocada do Brasileirão, com apenas 12 pontos, fruto de três vitórias, três empates e sete derrotas. Com este retrospecto, o clube carioca está logo acima da zona do rebaixamento, encabeçada pela Chapecoense, 17ª colocada, com 10 pontos.