Atacante Luciano está próximo de deixar o Corinthians

O atacante Luciano acerta os últimos detalhes para ser anunciado como novo reforço do Leganés, da Espanha. O jogador vai para o time recém-promovido à primeira divisão espanhola por empréstimo válido por uma temporada e já comunicou a diretoria alvinegra que não deseja mais permanecer no clube.

Ainda falta o acerto de alguns detalhes entre as duas diretorias, mas dificilmente o acordo não sairá. Desde sua recuperação de uma cirurgia no joelho direito, Luciano não conseguiu mostrar boas atuações com a camisa alvinegra. Ele voltou a jogar em fevereiro e só em junho conseguiu fazer um gol, diante do Santa Cruz, o único que ele fez na temporada.

O atacante participou de sete dos 11 jogos do Corinthians sob o comando de Cristóvão Borges e, sem render o esperado como centroavante, passou a atuar mais pelas pontas, onde também não conseguiu apresentar o futebol esperado e perdeu a chance de ser convocado para a seleção brasileira olímpica.

Luciano é mais um atleta do atual elenco que o Corinthians tem uma porcentagem pequena de seus direitos econômicos. O clube detém apenas 25% de seus direitos, enquanto os outros 75% estão divididos entre dois empresários. Um deles, inclusive, já foi preso por diversos crimes, entre outros, por ter dado um "calote" no atleta no valor de R$ 900 mil.