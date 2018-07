Atacante Luís Fabiano passa bem após nova cirurgia na coxa direita

SÃO PAULO - O atacante Luís Fabiano passa bem depois de ser submetido a mais uma operação na coxa direita, na noite de quinta-feira. O atleta do São Paulo passou por uma cirurgia plástica para corrigir um problema de cicatrização do procedimento anterior, realizado no mesmo local, em maio.

Em nota publicada no site oficial, o São Paulo informou que os médicos não descobriram as causas da demora do processo de cicatrização. A cirurgia desta quinta teve duração de quase duas horas. A primeira operação no local, em maio, teve por objetivo retirar uma fibrose em um tendão próximo ao joelho direito.

O médico Renê Abdalla, que realizou a primeira cirurgia, participou do novo procedimento, acompanhado do cirurgião plástico Fábio Nahas. Segundo os médicos, Luís Fabiano está evoluindo bem no processo pós-operatório. Contudo, deverá permanecer internado até o final de semana.