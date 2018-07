Atacante Luis Suárez espera não ser negociado pelo Liverpool

LIVERPOOL - O atacante Luis Suárez disse que está confiante de que o Liverpool não vai negociá-lo na próxima janela de transferências, apesar de ter se envolvido em um escândalo de racismo nesta temporada. O jogador uruguaio cumpriu suspensão de oito partidas depois ter sido considerado culpado por ter insultado racialmente Patrice Evra durante um duelo com o Manchester United.

Desde então, surgiram rumores de que Suárez desejava deixar Anfield Road, enquanto o clube consideraria a possibilidade de negociá-lo. "Eu falei com as pessoas no clube e eles sabem que eu quero ficar e que eu estou me divertindo e estou muito feliz aqui", disse Suárez ao site oficial do Liverpool nesta segunda-feira. "Ninguém no clube me disse que querem tentar me vender ou que eu vou sair".

Suárez foi contratado pelo Liverpool em janeiro de 2011 por 35 milhões de libras e assinou contrato por cinco anos e meio. No último domingo, o uruguaio fez um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Stoke City, que classificou o time às semifinais da Copa da Inglaterra. "Eu vou continuar jogando meu futebol aqui no Liverpool. Há ainda alguns bons anos no meu contrato e eu quero continuar me divertindo porque eu e a minha família nos sentimentos realmente felizes aqui".