Atacante Maikon Leite admite que precisa melhorar no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Maikon Leite chegou ao Palmeiras sob grande expectativa após conquistar os títulos do Campeonato Paulista e da Libertadores pelo Santos, mas deixou a desejar no clube. O jogador admitiu que ficou devendo em 2011, mas prometeu ser decisivo para o time no próximo ano.

"Quero arrebentar em 2012. Sei que tenho potencial e espero que meu futebol volte a ser aquele de quando cheguei no Palmeiras, com gols e boas atuações. Sei do quanto posso ser útil e quero que a próxima temporada seja boa para mim e o Palmeiras", disse ao site oficial do clube.

No Palmeiras, Maikon Leite sofreu com lesões que o impediram de ter uma sequência como titular. Para o atacante, estes problemas afetaram o seu desempenho. "Tive algumas lesões que diminuíram minha sequência no time e isso me prejudicou bastante. Em 2012, sei da responsabilidade que o elenco terá em conquistar títulos e vou fazer de tudo para ser um diferencial na equipe", afirmou.

Maikon Leite reconheceu que o Palmeiras começará 2012 pressionado por títulos, já que os rivais Corinthians e Santos foram campeões neste ano. "Não podemos ficar atrás de nossos rivais. Chega de ver os outros ganharem. O Palmeiras tem uma história muito linda e tem uma torcida que quer voltar a ser campeão. Vamos lutar muito por isso", comentou.