Atacante Maikon Leite promete ano diferente no Palmeiras

BRAGANÇA PAULISTA - Contratado sob grande expectativa no ano passado, o atacante Maikon Leite estreou pelo Palmeiras no final de junho e não conseguiu se firmar na equipe. Reserva, o jogador ganhou um impulso no começo desta temporada ao marcar o gol da vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, domingo, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. E ele prometeu que isto foi apenas o início de uma nova fase na sua carreira.

"Eu coloquei na cabeça que esse ano precisa ser diferente. Quando cheguei no Palmeiras, tive um início muito bom, marquei gols, mas depois caí junto com o time e tive uma lesão muscular. Agora, quero voltar a ser aquele mesmo Maikon de quando começou aqui", disse.

No domingo, Maikon Leite saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória do Palmeiras. Agora, ele espera conquistar a vaga de titular. "Estou preparado para quando a comissão técnica precisar. Esse gol foi muito importante e, com tranquilidade, quero reconquistar meu espaço", afirmou.

Maikon Leite aproveitou para elogiar a assistência dada por Valdivia no triunfo em Bragança Paulista. "O Valdivia arrancou com a bola e fez uma linda jogada. Ele é realmente diferenciado. Eu entrei no segundo pau, sozinho, e sabia que a bola poderia vir até mim. O Valdivia cruzou como se fosse com a mão".