Atacante Marcão, ex-Figueirense, pode reforçar Botafogo

Apresentado nessa quarta-feira como novo técnico do Botafogo, René Simões já indicou nomes para o elenco de 2015, que sofrerá profunda reformulação após o fracasso na atual temporada. E o primeiro reforço poderá ser o do atacante Marcão, que pertence ao Atlético-PR, mas disputou o Brasileirão pelo Figueirense.

"O René procurou meu empresário e eles estão conversando. Não posso falar que está tudo certo porque tem algumas coisas ainda para acontecer", disse o jogador à Rádio Globo. "Meu contrato com o Atlético termina em agosto e vou me reapresentar no início do ano", desconversou.

Mesmo assim, o jogador não escondeu o desejo de se transferir para o clube carioca. "Já trabalhei com o René (no Atlético-GO) e ele sabe qual é a minha maneira de jogar e trabalhar. Fico feliz pela procura, vou torcer para que tudo dê certo e eu possa ir para o Botafogo", declarou Marcão.