Atacante Marcos Guilherme se diz 'empolgado' com início no São Paulo

Se o dito popular 'a primeira impressão é a que fica' se aplicar a Marcos Guilheme, o torcedor do São Paulo ficou com a expectativa elevada em relação ao atacante. Ele estreou com dois gols na incrível vitória sobre o Botafogo por 4 a 3, no sábado, com três gols depois dos 39 minutos do segundo tempo.

"Estou emocionado, porque só Deus sabe o que passei para chegar até aqui. Sofri muito, batalhei e só posso agradecer ao São Paulo pela oportunidade. Todos me receberam de braços abertos no clube", afirmou o jogador de 21 anos. "Tem de ser passo a passo, estou muito feliz e empolgado com este meu início de trajetória no clube", completou.

Contratado por empréstimo até dezembro de 2018, Marcos Guilherme reforçou o passado são-paulino. O atacante adotou o time do Morumbi influenciado pelos familiares. "Estou extremamente feliz de poder defender o meu clube do coração", disse.

"Não imaginava uma estreia assim, e por isso estou muito feliz. O Dorival pediu para eu ir para cima. O Botafogo pareceu ter cansado no final e aproveitamos", afirmou o atacante, que agradeceu Cueva pelo passe para o segundo gol dele, o quarto do São Paulo. "Mérito do Cueva", definiu.

Em relação ao futuro no São Paulo, o jogador fez questão de lembrar que é muito jovem, apesar de já ter no currículo mais de 150 jogos como profissional aos 21 anos. "Sou novo e sei que posso evoluir ainda mais no São Paulo."

A estreia com dois gols fez Marcos Guilherme receber elogios do técnico Dorival Junior, que mais uma vez lembrou que admira o atacante há algum tempo. "O Marcos Guilherme era um garoto que nós observávamos há tempos. Tentei levá-lo para o Santos, mas não deu certo. Espero que ele cresça na sua carreira porque está buscando isso, tem capacidade para crescer", afirmou o treinador.

Com o bom desempenho na estreia, Marcos Guilherme tem boas chances de ganhar uma chance na equipe titular na próxima partida, contra o Coritiba, na quinta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.