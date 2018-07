Atacante Marcos Júnior é reintegrado ao elenco do Fluminense

O Fluminense contou com o retorno de um velho conhecido para o treino desta quarta-feira, nas Laranjeiras. O atacante Marcos Júnior foi reintegrado ao elenco depois que seu empréstimo para o Ferencváros, da Hungria, acertado no início do ano, travou e acabou não sendo concretizado.

"Estou muito feliz, com a cabeça boa, completamente focado no meu trabalho e no Fluminense. Quero somar, ajudar o grupo nesta temporada. Posso dizer que hoje estou mais maduro. Minha meta é contribuir com o meu futebol e conquistar títulos", disse o jogador neste retorno.

Marcos Júnior foi revelado nas categorias de base do Fluminense e chegou a ter algumas oportunidades no profissional quando subiu, mas perdeu espaço com Cristóvão Borges. No segundo semestre do ano passado, atuou emprestado ao Vitória, mas também não se destacou.

Neste primeiro dia de volta ao Fluminense, o atacante de 22 anos aproveitou para conhecer os muitos reforços do clube para a temporada. "Conheci todos e posso dizer que são gente boa. Eles têm qualidade e são muito esforçados. O ano de 2015 tem tudo para ser um bom ano", comentou.