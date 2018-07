Atacante marfinense garante permanência no Lille

Gervinho foi contratado em julho do ano passado por 6,5 milhões de euros - a transação mais cara da história do Lille - e ainda tem contrato por mais dois anos.

"Continuarei jogando pelo Lille. Quero repetir os bons momentos que tivemos este ano na Liga Europa. Na próxima temporada, podemos jogar outras competições mais importantes e enfrentar times diferentes em belos estádios", afirmou o atacante, referindo-se à Liga dos Campeões. O Lille está próximo de garantir uma vaga na competição.

Ao lado de Drogba, do Chelsea, Gervinho é um dos principais jogadores da seleção da Costa do Marfim, adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2010. Completam o grupo Portugal e Coreia do Norte.