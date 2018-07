Atacante Mario Gómez busca voltar à seleção da Alemanha

O atacante da Fiorentina Mario Gómez disse nesta segunda-feira que está determinado a recuperar uma vaga na seleção da Alemanha após ter ficado fora da Copa do Mundo no Brasil devido a uma longa ausência por contusão. O jogador de 29 anos, que tem 59 partidas e 25 gols pela Alemanha, jogou sua última partida pela seleção em agosto de 2013, contra o Paraguai.

"Eu obviamente quero e vou voltar à seleção", disse Gómez à revista Sport Bild. "A preparação da pré-temporada foi boa, e nós estamos todos bem preparados para o início da campanha (italiana)". Após um início promissor em sua primeira temporada pela Fiorentina, o ex-jogador do Bayern de Munique sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho em setembro do ano passado, que o deixou longe dos gramados por meses. Ele disse que a última temporada "foi a mais feia da carreira".

Gómez depois sofreu outra contusão logo após voltar a jogar, e ficou fora da seleção da Alemanha que conquistou a Copa do Mundo no Brasil no mês passado. Mas Miroslav Klose, único centroavante de ofício da equipe alemã no Mundial, anunciou sua aposentadoria da seleção depois da Copa, aumentando as chances de Gómez retornar.

A Alemanha vai enfrentar a Argentina em amistoso em 3 de setembro, numa reedição da final da Copa do Mundo, e jogará em 7 de setembro contra a Escócia em sua estreia nas eliminatórias da Euro 2016.