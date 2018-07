Atacante Matri deixa a Juventus e acerta com o Milan

O valor pago pelo atacante, que segundo veículos da imprensa europeia seria de 11 milhões de euros, além do excesso de opções no elenco para o sistema ofensivo, deixaram parte da torcida do Milan insatisfeita com a negociação. Durante o confronto diante do PSV, na última quarta, quando o acerto ainda não havia sido finalizado, alguns torcedores exibiam uma faixa com os dizeres: "Matri: Não, obrigado! Um zagueiro e um meio-campista para fortalecer, não há mais nada para pensar".

Apesar dos protestos, a diretoria do Milan parece crer que a contratação de um atacante se faz necessária e por isso gastou essa quantia. Matri marcou 27 gols nos 69 jogos do Campeonato Italiano que disputou pela Juventus nas últimas três temporadas e meia. Agora ele está de volta para o clube que o revelou, há dez anos atrás.