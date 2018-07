Atacante Morata da Juventus não pensa em retorno ao Real Madrid

Morata, que completou 23 anos no mês passado, se juntou ao time campeão italiano em julho do ano passado por uma quantia de 20 milhões de euros e marcou alguns gols fundamentais para as conquistas da Juventus na temporada, que incluem a Liga Italiana, Copa da Itália e vice-campeonato da Liga dos Campeões.

O Real luta para encontrar a rede sob o comando do novo técnico Rafa Benítez e a forma ruim de Cristiano Ronaldo, junto com os problemas legais de Karim Benzema, geraram especulações de uma possível transferência de Morata em janeiro.

É incerto se uma cláusula de recompra estava inclusa no acordo de transferência do jogador da seleção espanhola, cujo contrato com a Juventus vai até 2019.

Falando à rádio espanhola no domingo, Morata disse que o único contato que teve com o Real foram mensagens de apoio do diretor do clube, Emilio Butragueño.

"Um retorno para Madri é algo que não posso pensar sobre", disse á Onda Cero. "Mostraria uma falta de respeito à Juventus, eles pagaram alto por mim."

"Colocaram fé em um jovem que jogava de vez em quando pelo Real Madrid, em vez de (colocar) em um artilheiro de uma grande liga europeia", acrescentou.

(Por Iain Rogers)