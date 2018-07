Atacante Mutu é suspenso até outubro por doping

O atacante Adrian Mutu, da Fiorentina, foi suspenso por nove meses nesta segunda-feira por causa de doping, pelo Comitê Olímpico Italiano. Com a punição, o jogador de 31 anos só poderá voltar aos gramados no final de de outubro.

Mutu foi flagrado no exame antidoping com a substância sibutramina por duas vezes em janeiro, ao fim das partidas contra o Bari e a Lazio, pelo Campeonato Italiano.

Ao saber da punição, Mutu mostrou insatisfação com a duração da pena. "Não estou contente. É uma suspensão muito extensa e excessiva por causa de um laxante", reclamou o atleta, ao se referir à substância que é usada para emagrecer.

O advogado do jogador avisou que poderá recorrer à Corte Arbitral do Esporte, em Lausanne, na Suíça, para reverter a decisão do tribunal italiano. Mutu já havia sido suspenso por sete meses em 2004 ao testar positivo para cocaína quando ainda defendia o Chelsea.