Atacante não se envolve com nenhuma equipe

Pato é notícia na Espanha ao trocar o Villarreal pelo Tianjin Quanjian, da China. Foram 24 partidas pelo time espanhol, onde o atacante brasileiro será rapidamente esquecido. Esse é o mal do jogador. Pato não esquenta lugar em nenhum time, consequentemente não tem identificação com bandeira alguma. Hoje, não se sabe em qual clube ele faria sua despedida do futebol, por exemplo. Inter? Milan? Corinthians? São Paulo? Villarreal? Tianjin? Não se sabe.

Pato era promissor no Beira-Rio, deu o que falar na Itália, ainda jovenzinho, e depois se perdeu em campo por falta de maturidade e foco na carreira. A impressão que dá é que corpo e mente nunca estão no mesmo lugar.