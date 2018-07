Atacante Neymar é condenado por ofender árbitro no Twitter

SÃO PAULO - E não é só pelo o que dizem nos gramados que os jogadores do Brasileirão podem ser punidos. O mundo virtual também está sendo alvo da vigilância da Justiça. O atacante Neymar foi condenado a indenizar o árbitro Sandro Meira Ricci em R$ 15 mil por ofensas publicadas no Twitter oficial do atleta, em agosto do ano passado. A decisão ainda cabe recurso.

Neymar foi processado pelo árbitro por causa de um comentário postado pouco depois da partida entre Santos e Vitória, pelo Brasileirão do ano passado. O atleta, que não estava em campo naquela partida, ficou indignado com um pênalti anotado em favor do time baiano durante o jogo e tuitou "juiz ladrão, vai sair de camburão". Pouco depois, o comentário foi retirado.

A defesa de Neymar argumentou que a frase foi escrita por um amigo do jogador. No entanto, o juiz Afonso de Barros Faro Júnior entendeu que o atleta deveria ter "tomado as cautelas necessárias para que não usassem sua assinatura para fins ilícitos, deve responder por esta omissão."

Segundo o representante de Ricci, o advogado e ex-juiz de futebol Giulliano Bozzano, a intenção da ação é "mostrar para as pessoas que não é comum, nem normal, ofender um árbitro."