Atacante nigeriano Victor Moses é anunciado como o novo reforço do Fenerbahçe

Depois de anunciar a contratação do atacante argentino Gonzalo Higuaín, o Chelsea concretizou nesta sexta-feira a saída do nigeriano Victor Moses para o Fenerbahçe, da Turquia. O contrato por empréstimo tem validade de um ano e meio.

"Bem-vindo ao Fenerbahçe, Victor Moses", escreveu o time turco nas redes sociais, com um vídeo sobre os grandes momentos da carreira do atacante, de 28 anos, apontado pelo novo clube como um dos jogadores mais valiosos do Reino Unido.

Entre os principais títulos conquistado por Victor Moses estão a Liga dos Campeões da Europa 2011/2012 e o Campeonato Inglês da temporada 2016/2017. Pela seleção nigeriana, o jogador sagrou-se campeão da Copa Africana de Nações, em 2013, e disputou as Copa do Mundo de 2014 e 2018.

Campeão turco pela última vez em 2014, o Fenerbahce ocupa apenas a 15.ª colocação nesta temporada, uma acima da zona de rebaixamento. Em 18 jogos, soma três vitórias, oito empates e sete derrotas.