Atacante Nolito deixa Manchester City e acerta com o Sevilla

O Sevilla anunciou neste domingo que chegou a um acordo com o Manchester City pelo atacante Manuel Nolito. Quarto colocado na última edição do Campeonato Espanhol, o clube contratou o jogador de mesma nacionalidade por três anos. Os dois times não revelaram os valores da negociação.

No novo clube, Nolito voltará a trabalhar com Eduardo Berizzo, seu treinador quando exibiu suas melhores performances com a camisa do Celta de Vigo, também da Espanha, entre 2013 e 2016. Berizzo assumiu o comando do Sevilla ao fim da última temporada europeia, em substituição a Jorge Sampaoli, que deixou o clube rumo à seleção argentina.

No clube de Sevilha, Nolito vai ocupar o espaço deixado pelo atacante Victor Vitolo, que deixou a equipe para se transferir ao Las Palmas - deve ir ao Atlético de Madrid em janeiro.

Aos 30 anos, Nolito vai desembarcar no Sevilla com a experiência de ter defendido o Barcelona e o Manchester City, ambos sob o comando do técnico Josep Guardiola. Apesar de ter levado o jogador para o clube inglês, o treinador deu poucas chances ao atacante na última temporada. Nolito também tem passagem pela seleção da Espanha, com 16 partidas disputadas.