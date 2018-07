Atacante Nunes segue como dúvida no Santo André

O técnico Sérgio Soares aproveitou a sexta-feira para acertar os últimos detalhes do Santo André para a final do Campeonato Paulista contra o Santos, domingo, no Pacaembu. Após dar folga ao grupo na parte da manhã, o treinador realizou um treinamento coletivo na parte da tarde, na Arena Barueri.

O trabalho serviu para Soares praticamente definir os jogadores que formarão o time titular. A dúvida fica apenas para o ataque, já que Nunes passou a semana recuperando-se de lesão. Nos últimos treinos Rodrigão formou dupla com Rodriguinho, que cumpriu suspensão automática e volta. Ele é o vice-artilheiro do Paulistão, com 14 gols, dois a menos do que Ricardo Bueno, do Oeste.

Se o mistério é uma das táticas do técnico para surpreender, o otimismo é a arma dos jogadores para encarar o time sensação de 2010. Confirmado para a vaga do lateral-esquerdo Carlinhos, suspenso por expulsão, Arthur espera uma guerra psicológica.

"O psicológico influencia muito em uma decisão, isso pode mudar tudo. Por isso temos que estar de cabeça fria e tranquilos. Eu estou preparado para fazer um bom jogo e tenho a confiança de que vamos sair com um bom resultado dessa primeira partida", disse.

Na manhã deste sábado, o elenco do Santo André realiza um último treino recreativo na Arena Barueri, onde passou a semana treinando. Após o almoço, o time segue viagem para São Paulo para iniciar o regime de concentração.