Atacante Osvaldo celebra boa fase em início de ano pelo São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Osvaldo teve uma temporada de extremos em 2013. Destaque do São Paulo no início do ano, o jogador chegou até a ser convocado para a seleção brasileira de Luiz Felipe Scolari. No segundo semestre, no entanto, caiu muito de produção, se tornou reserva na equipe paulista no Campeonato Brasileiro e em algumas partidas sequer foi relacionado para o banco.

Tudo isso, no entanto, parece ter ficado para trás. Em 2014, Osvaldo voltou a exibir o bom futebol do início do ano passado e com apenas quatro partidas na temporada já retomou a condição de titular. Na quarta-feira, teve grande atuação na vitória do São Paulo por 6 a 3 sobre Rio Claro, participando de três gols. Agora, só pensa em manter essa boa fase.

"Estou muito feliz com esse início de temporada. Sei que ainda está cedo para falar algo e precisamos melhorar, mas sinto que estou mais motivado. Meu grande objetivo é atuar bem e manter isso, porque assim sei que estarei ajudando a equipe", declarou, nesta quinta.

Osvaldo se aproveitou do novo esquema tático implementado por Muricy Ramalho, o 4-3-3, e agora atua ao lado de Ademilson e Luis Fabiano no setor ofensivo. O sistema parece estar dando certo. Nos últimos três jogos, o time paulista marcou 12 gols e até Luis Fabiano, que estava desacreditado, voltou a render bem. Ele já é um dos artilheiros da competição, com quatro gols, ao lado de David Batista, do Paulista.

"O Luis é um cara que precisa muito que nós, atacantes, estejamos bem na partida. Assim como eu, o Ganso e o Ademilson também alimentam o ataque e procuram ele na grande área. Estou feliz de ter ajudado o Luis e participado diretamente dos três gols dele (contra o Rio Claro), porque a assistência é a minha principal função", comentou Osvaldo.