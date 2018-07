Atacante Paolo Guerrero diz não se considerar um ídolo e mira títulos

SÃO PAULO - Embora tenha feito os dois gols da vitoriosa campanha do Corinthians no Mundial de Clubes da Fifa de 2012, sendo o último deles na final contra o Chelsea, Paolo Guerrero afirmou nesta terça-feira que ainda não se considera um jogador consagrado com a camisa do clube. O peruano adotou o discurso humilde ao falar sobre os seus objetivos para esta temporada, na qual espera se firmar de vez como um titular em meio ao concorrido ataque corintiano, que acaba de ganhar Alexandre Pato como estrela.

"Para mim sinto que foi um título importante, mas não sinto que sou ídolo. Tenho de seguir jogando, dando satisfação para o clube. Depois, quando acabar minha carreira, quiçá possa virar ídolo do Corinthians", afirmou o atacante, em entrevista coletiva, na qual depois enfatizou a necessidade de seguir buscando troféus com a camisa do clube. "Foi um título importante para o Corinthians (o do Mundial), mas tenho coisas pendentes a ganhar. Foi um título importante, mas minha carreira não acabou, tenho de seguir em frente", ressaltou.

E Guerrero também evitou projetar feitos individuais, enaltecendo que o mais importante é ajudar a equipe a buscar novas conquistas nesta temporada, na qual o clube voltará a disputar a Copa Libertadores na condição de atual campeão continental. Ao ser questionado se espera se tornar o maior goleador da equipe, ele respondeu: "Para mim as coisas pessoais vem depois, busco conseguir títulos importantes com o grupo, se eu tenho a oportunidade de ser artilheiro, claro, trabalho para isso, mas para mim é importante ganhar títulos com o grupo".

Jogador da seleção peruana e com passagens por Bayern de Munique e Hamburgo no futebol alemão, Guerrero ainda admitiu que o gol marcado diante do Chelsea na decisão do Mundial foi o mais importante da sua carreira. Aquele gol decisivo, por sinal, fez a sua valorização disparar no mercado internacional. Porém, ele assegurou que não recebeu propostas e está focado em seguir atuando pelo time alvinegro. "Para mim não chegou nada. Sigo jogando no Corinthians, só penso no Corinthians. Agora tenho contrato de três anos com Corinthians, estou feliz aqui", disse.

Já ao comentar a chegada de Pato, Guerrero elogiou o ex-jogador do Milan e do Internacional, além de admitir que a concorrência será dura por um lugar na equipe nesta temporada. "Jogou em Milão muito tempo, na seleção, tem com muita qualidade, assim como o Renato Augusto", disse, para mais tarde completar: "Todos têm que trabalhar para estar no time titular, é normal, a concorrência cresceu, agora temos de trabalhar muito e por isso vai ser melhor para o Corinthians, será mais forte".