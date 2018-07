Atacante Paulinho, do Fla, entra na mira do Corinthians para 2016

O atacante Paulinho, do Flamengo, está nos planos do Corinthians para 2016. O jogador tem contrato com o clube da Gávea até fevereiro de 2018, mas perdeu espaço desde a chegada de Guerrero e Emerson e agora está na lista dos jogadores que devem ser negociados.

O empresário de Paulinho é Carlos Leite, o mesmo que agencia as carreiras de Cássio, Fagner, Gil e Renato Augusto. Ele tem bom trânsito no Parque São Jorge e poderia atuar nos bastidores para levar o jogador rubro-negro para a equipe paulista.

O atual elenco corintiano conta atualmente com oito atacantes, sendo o principal deles e único medalhão o experiente Vagner Love. Os outros são Malcom, Luciano, Romero, Rildo, Lucca, Lincom e Gabriel Vasconcelos, mas ainda não é certa a permanência de todos eles para a temporada de 2016.

O Corinthians tem como principal prioridade neste momento manter os principais jogadores que ajudaram o time a faturar o hexacampeonato brasileiro. O meia Jadson, um dos principais nomes da campanha corintiana rumo ao título, recebeu uma proposta milionária do Tianjin Songjiang, equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo.

Estima-se que os chineses ofereceram salário de R$ 1,2 milhão por mês a Jadson, que no início deste ano acabou recusando uma oferta do Jiangsu Sainty, também da China, ao ser convencido pelo técnico Tite que sua permanência no Corinthians seria o melhor para a sua carreira naquele momento. Os valores do contrato à época, porém, não eram tão altos como os oferecidos agora pelo Tianjin Songjiang, que em 2016 disputará a Segunda Divisão do Campeonato Chinês.

Jadson tem contrato com o Corinthians até agosto, sendo que o clube possui apenas 30% dos direitos econômicos do jogador. Os empresários do atleta têm 50% e os 20% restantes pertencem ao meia, que foi vice-artilheiro do time alvinegro no Brasileiro, com 13 gols, ficando atrás apenas de Love, que marcou 14.