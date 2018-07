Atacante Paulinho discute com torcedor e é afastado pela diretoria do Santos

O atacante Paulinho não deve mais vestir a camisa do Santos. O jogador discutiu com um torcedor após a partida da equipe contra o Vitória, na quinta-feira passada - triunfo por 3 a 2, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro -, e nesta segunda foi afastado do elenco pela diretoria.

Como está emprestado pelo Flamengo até o fim deste Brasileirão, as suas chances de permanência no time para a próxima temporada se tornaram remotas - ele não foi sequer relacionado para o jogo do último domingo contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 36.ª rodada.

Após uma polêmica por ter divulgado uma foto vestindo uma camisa do rival Corinthians, Paulinho chegou ao Santos no começo deste ano. Fez 32 jogos com o uniforme santista, marcou cinco gols e ainda deu duas assistências.

NOGUERA. O zagueiro argentino Fabián Noguera admitiu, nesta segunda-feira, que falhou no primeiro gol do Cruzeiro no empate em 2 a 2, no último domingo, em Belo Horizonte. Em sua conta no Facebook, o defensor também lamentou ter sido substituído antes do intervalo da partida.

"Eu me comunico com vocês por este meio para esclarecer algumas situações relativas ao jogo de ontem (domingo) e o desempenho da equipe. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas e admitir meu erro no primeiro gol para o Cruzeiro (...). Eu tentei ir perto, mas não fortemente, por medo de ser marcada uma penalidade contra. Infelizmente, a situação em que estamos neste final de campeonato nos leva a ter como único resultado possível a vitória e é por isso que eu tive que sair em Belo Horizonte, como tinha acontecido em Campinas (contra a Ponte Preta)", disse Noguera.