Atacante Paulinho está próximo do Santos, diz dirigente do Flamengo

O atacante Paulinho deverá reforçar o Santos na temporada 2016. A revelação da alta possibilidade do jogador do Flamengo defender o clube paulista no próximo ano foi realizada por Rodrigo Caetano, diretor de futebol da equipe carioca. De acordo com o dirigente, o Santos já está em negociações com Paulinho e a situação deve ser resolvida nos próximos dias.

"É uma negociação possível, sim. Houve o contato do Santos. Com nossa autorização, o Santos está conversando com o agente do jogador e podemos ter uma solução ainda nesta semana. Acredito que existe boa chance de ele jogar pelo Santos em 2016", afirmou o dirigente.

Com problemas financeiros, o Santos ainda não anunciou a chegada de reforços para a próxima temporada. E o setor ofensivo é uma das carências do clube paulista, pois os atacantes Nilson e Leandro não tiveram seus contratos renovados. Além disso, o Santos vem encontrando dificuldades para assegurar a permanência de Marquinhos Gabriel, que pertence ao Al-Nassr, dos Emirados Árabes Unidos.

Paulinho, de 27 anos, está no Flamengo desde 2013, quando foi um dos destaques do time que conquistou o título da Copa do Brasil - no ano seguinte, foi campeão da Copa do Brasil. O jogador foi reserva durante a maior parte deste ano e chegou a ser afastado por problemas disciplinares. Fora dos planos da equipe agora dirigida por Muricy Ramalho, está próximo de reforçar o Santos, de acordo com a própria direção do Flamengo.