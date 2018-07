Atacante peruano Paolo Guerrero entra na mira de clube inglês

O atacante Paolo Guerrero entrou na mira do clube inglês West Ham. Segundo o jornal Daily Mail, os Hammers questionaram o Corinthians sobre a possibilidade de adquirir o jogador por empréstimo. No contrato, também haveria a possibilidade de compra em definitivo. O contrato de Guerrero com o Corinthians termina na metade do próximo ano. O clube paulista, porém, admitiu há duas semanas que tem interesse em renovar o vínculo do atacante, titular absoluto de Mano Menezes.

Guerrero tem 30 anos e já passou pelo futebol europeu. Ele defendeu o Bayern de Munique e o Hamburgo, ambos da Alemanha. Contratado após a conquista do título da Libertadores, em 2012, o jogador peruano virou herói do título mundial da Fifa, marcando gol da vitória do Corinthians sobre o Chelsea, por 1 a 0, em Yokohama.

Nesta semana, o Corinthians negociou o zagueiro Cleber, que acertou sua transferência para o Hamburgo, da Alemanha. O jogador já está no país europeu para assinar contrato logo após ser aprovado nos exames médicos do clube. O Corinthians não tem direito ao seu contrato.