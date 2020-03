Atacante que joga na China é o primeiro jogador brasileiro infectado pelo coronavírus

O atacante Dori, com passagens por Fluminense e Náutico, é o primeiro jogador brasileiro contagiado pelo novo coronavírus. O atleta de 30 anos teve o contágio confirmado pelo seu clube, o Meizhou Hakka, da segunda divisão, e está em tratamento em um hospital no sul da China. A internação foi anunciada por autoridades de saúde do país, segundo agências internacionais de notícias.

Apesar de ser o epicentro da pandemia, a China tem com o brasileiro é o primeiro caso de um jogador de futebol infectado pelo coronavírus. Dori estava com os colegas de elenco na Tailândia e retornou ao país na segunda-feira já com os sintomas da doença. Do aeroporto, ele foi transferido para um hospital, está em observação e passa bem. Dori é um dos brasileiros com mais tempo de futebol chinês, ao ter chegado ao país em 2012.

Segundo a imprensa chinesa, a diretoria do clube resolveu colocar todos os atletas de quarentena após saber da confirmação do contágio em Dori. O Hakka Meizhou havia voltado para a China por considerar que a situação da pandemia no país havia melhorado e pela expectativa de que as competições começassem em abril. Inicialmente a liga chinesa da segunda divisão começaria em 22 de fevereiro, porém continua sem previsão de início.

Revelado pelo Fluminense, Dori foi artilheiro da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2009. Na sequência, ele teve pouco espaço no time principal e foi emprestado várias vezes. Fora a experiência em times chineses, o atacante atuou também no futebol da Mongólia.