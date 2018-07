Atacante quer arroz, feijão e bife na Inglaterra

A principal preocupação de Gabriel Jesus nos preparativos para viajar à Inglaterra é a alimentação. Acostumado ao tradicional “arroz, feijão e bife”, como ele mesmo define, o jovem de 19 anos teme a adaptação à culinária inglesa e já pensa em alternativas. Por isso, vai levar a mãe, dona Vera, desde o mês de janeiro, para ajudar no processo de adaptação à nova realidade.

A cidade de Manchester é marcada pela variedade culinária. O rosbife é um prato bastante consumido, mas várias regiões são marcadas por restaurantes orientais. A comida indiana tem forte influência. Preocupado com a dieta dos atletas, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, elaborou uma cartilha em que recomenda que os jogadores evitem alimentos pesados, como pizzas e massas.

Outra preocupação do atacante é o clima. Jesus vai chegar à Inglaterra em janeiro, o que corresponde ao inverno no país. Janeiro e fevereiro são os meses mais frios, com temperaturas máximas de 6º C, uma realidade muito diferente da brasileira. A partir de março, as temperaturas sobem para 9º C. No verão, de junho a setembro, os termômetros chegam a 19º C.

IDIOMA

Jesus tem conversado bastante com Fernandinho, seu futuro colega de clube. Depois dos contatos na concentração da seleção brasileira nas últimas quatro partidas, eles conversam principalmente por Whatsapp. Os temas são variados: moradia, clima, alimentação e ritmo de treinamento.

Em relação à língua inglesa, Jesus foi aconselhado por Fernandinho a estudar inglês lá na mesmo, para facilitar a compreensão. O palmeirense fez algumas aulas particulares no Brasil, mas ainda não começou a estudar para valer. Dentro de campo, Gabriel Jesus terá de tomar um cuidado especial com seu estilo de jogo, principalmente nas reclamações com a arbitragem. O jogador recebeu 11 cartões amarelos no Brasileirão.

O camisa 33 também terá de administrar a grande expectativa da imprensa inglesa. Embora tenha sido considerado o “novo Neymar”, Gabriel Jesus está sujeito a ficar na reserva até se adaptar ao futebol inglês. Alguns jornais ingleses esperam que Jesus repita o sucesso dos “Samba Boys” do Liverpool, grupo formado pelo Coutinho, Lucas Leiva e Firmino e que levou a equipe ao segundo lugar do Campeonato Inglês.

O City é um dos fortes candidatos ao título inglês desta temporada. Na Liga dos Campeões, garante a vaga na próxima fase se empatar com o Celtic, em casa, na última rodada.