Atacante Rafael Sóbis é anunciado como reforço do Cruzeiro

Rafael Sóbis é o novo reforço do Cruzeiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante, ídolo das torcidas do Internacional e do Fluminense, despediu-se do Tigres, do México, na tarde desta quinta-feira, e, minutos depois, foi confirmado pelo clube mineiro, em breve postagem nas redes sociais.

O atacante, de 31 anos, estava no Tigres desde o começo de 2015 - há um ano e meio, portanto. Titular durante todo esse período, participou de 52 partidas no Campeonato Mexicano e anotou 18 gols. Venceu o Apertura no segundo semestre de 2015 e foi vice da Liga dos Campeões da Concacaf neste ano.

O Cruzeiro não revelou os valores da negociação, que envolveria uma quantia considerável de dinheiro - especula-se que Sóbis vá custar R$ 17 milhões. O Tigres é publicou vídeo em que Sóbis se despediu. O atacante também já deu tchau aos companheiros.

Sóbis foi revelado pelo Internacional e ajudou o clube na conquista da Copa Libertadores de 2006 e também do Mundial naquele ano. Após passagem pelo Bétis, da Espanha, e pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, foi recontratado em 2010 para participar da campanha de mais um título da Libertadores. Também estava em campo no vexame do Inter no Mundial de 2010.

No banco do Inter em 2011, foi comprado pelo Fluminense, onde virou ídolo. Em 2012, ganhou o Brasileirão e o Carioca. Quando saiu, ao fim de 2014, já não era mais titular absoluto.

No Cruzeiro, chega para vestir a camisa e jogar. Pelas pontas, o elenco tem Riascos e Douglas Coutinho, que ainda não convenceram. Na noite de quarta, a diretoria anunciou a contratação do atacante argentino Ramón Ábila, que estava no Huracán e joga como referência na área.

Só este ano, a diretoria já reforçou o ataque com Joanderson, Douglas Coutinho e Rafael Silva, além de Riascos, que voltou de empréstimo ao Vasco. Remanescente do bicampeonato brasileiro (2013 e 2014), Willian tem jogado como titular.